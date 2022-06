Positiva Piazza Affari, bene le banche

(Teleborsa) - Tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente. A migliorare il sentiment degli investitori ci sono le decisioni delle autorità cinesi di allentare le misure di quarantena per gli arrivi in Cina. Il paese, a seconda della gravità dei contagi, richiedeva fino a 21 giorni di quarantena in hotel dedicati. La presidente della BCE Lagarde ha detto che "non c'è compromesso" tra il lancio del nuovo strumento anti-frammentazione e l'adozione della necessaria posizione politica per stabilizzare l'inflazione.

L'Istat ha stimatoche il fatturato dell'industria italiana, al netto dei fattori stagionali, sia aumentato ad aprile del 2,7%, toccando il livello più elevato dall'inizio della serie storica, nel gennaio 2000. Si è deteriorata ancora la fiducia dei consumatori francesi nel mese di giugno 2022, mentre la la fiducia dei consumatori tedeschi ha toccato il valore più basso mai misurato da quando è iniziata la raccolta dei dati per l'intera Germania nel 1991.

De Nora ha comunicato che debutterà il 30 giugno su su Euronext Milan con una capitalizzazione all'inizio delle negoziazioni pari a 2.723 milioni di euro. L'AD Paolo Dellachà ha detto che la società non ha "paura delle attuali turbolenze del mercato". Il collocamento si è chiuso al limite inferiore della forchetta comunicata in precedenza, in un momento molto complicato per le IPO a Piazza Affari.

Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,058. L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,08%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,61%, a 111,3 dollari per barile.



Torna a scendere lo spread, attestandosi a +192 punti base, con un calo di 5 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,56%.



Tra gli indici di Eurolandia Francoforte avanza dello 0,95%, si muove in territorio positivo Londra, mostrando un incremento dell'1,33%, e denaro su Parigi, che registra un rialzo dell'1,34%.



Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con il FTSE MIB che avanza a 22.225 punti; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 24.295 punti.



Sale il FTSE Italia Mid Cap (+0,9%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo il FTSE Italia Star (+0,6%).



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, exploit di Leonardo, che mostra un rialzo del 4,00%.



Su di giri Unicredit (+2,61%).



Acquisti a piene mani su CNH Industrial, che vanta un incremento del 2,45%.



Effervescente Mediobanca, con un progresso del 2,30%.



I più forti ribassi, invece, si verificano su Inwit, che continua la seduta con -0,93%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Autogrill (+5,33%), Alerion Clean Power (+3,20%), Cementir Holding (+2,93%) e Mfe A (+2,88%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banca MPS, che prosegue le contrattazioni a -4,35%.



Pessima performance per Antares Vision, che registra un ribasso del 2,19%.



Scivola Wiit, con un netto svantaggio dell'1,50%.



In rosso Seco, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,38%.



Tra le grandezze macroeconomiche più importanti:



Martedì 28/06/2022

08:45 Francia: Fiducia consumatori, mensile (atteso 84 punti; preced. 85 punti)

10:00 Italia: Fatturato industria, mensile (preced. 2,5%)

14:30 USA: Scorte ingrosso, mensile (preced. 2,1%)

15:00 USA: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 21%; preced. 21,2%)

15:00 USA: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1,5%).