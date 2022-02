Positiva la giornata per Milano, focus sulle banche

(Teleborsa) - Tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente. A Piazza Affari, l'attenzione degli investitori continua a essere sul comparto bancario, con Banco BPM, BPER e Banca Popolare di Sondrio che nella giornata di ieri hanno diffuso i loro risultati. La migliore del FTSE MIB è Banca BPM, che ha registrato un utile netto sopra le attese e ha portato diversi analisti ad aggiornare la raccomandazione sulla banca e ritoccare i prezzi obiettivo sulle azioni. All'altro capo dell'indice delle blue-chip si posiziona BPER, nonostante il raddoppio dell'utile netto nel 2021 (ha comunicato un rosso nel quarto trimestre a causa di rettifiche pari a 122,8 milioni di euro).

Sul fronte macroeconomico, la produzione industriale italiana è risultata sotto le attese a dicembre 2021: l'Istat stima un calo dell'1% su base mensile e un aumento del 4,4% su base annuale. In Germania è continuato a diminuire il surplus della bilancia commerciale a dicembre 2021.

L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,142. L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,14%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,40%.



Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +155 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,73%.



Tra i mercati del Vecchio Continente buona performance per Francoforte, che cresce dell'1,47%, Londra avanza dello 0,59%, e sostenuta Parigi, con un discreto guadagno dell'1,40%.



Giornata di forti guadagni per Piazza Affari, con il FTSE MIB in rialzo dell'1,90%; sulla stessa linea, balzo del FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 29.288 punti.



In netto miglioramento il FTSE Italia Mid Cap (+2,1%); sulla stessa tendenza, balza in alto il FTSE Italia Star (+2,27%).



Tra i best performers di Milano, in evidenza Banco BPM (+5,41%), Exor (+3,87%), Stellantis (+3,59%) e Amplifon (+3,59%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su BPER, che ottiene -2,10%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Tinexta (+5,00%), Mutuionline (+4,96%), El.En (+4,81%) e Alerion Clean Power (+4,40%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Banca MPS, che continua la seduta con -1,77%.



In rosso Saras, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,17%.



Contrazione moderata per Banca Popolare di Sondrio, che soffre un calo dello 0,70%.



Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:



Mercoledì 09/02/2022

08:00 Germania: Bilancia commerciale (atteso 10,4 Mld Euro; preced. 10,8 Mld Euro)

10:00 Italia: Produzione industriale, annuale (atteso 5%; preced. 6,6%)

10:00 Italia: Produzione industriale, mensile (atteso -0,7%; preced. 2,1%)

16:00 USA: Scorte ingrosso, mensile (preced. 1,4%)

16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (atteso 369K barili; preced. -1,05 Mln barili).