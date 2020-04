Positiva la giornata per i mercati europei, Milano inclusa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Finale tonico per le principali borse europee che seguono l'onda rialzista di Wall Street dopo la mossa della Fed e nonostante i dati sempre più allarmanti giunti dal mercato del lavoro.Sul fronte valutario, segno più per l'Euro / Dollaro USA, che mostra un aumento dello 0,71%. Giornata di forti guadagni per l'oro, che segna un rialzo del 2,17%.(Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 3,83% dopo rumors secondo cuiLieve calo dello spread, che scende a +193 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,58%.acquisti a piene mani su Francoforte, che vanta un incremento del 2,24%, effervescente Londra, con un progresso del 2,81%, e in luce Parigi, con un ampio progresso dell'1,44%., con il FTSE MIB in aumento dell'1,39%; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 19.236 punti. Buona la prestazione del FTSE Italia Mid Cap (+0,94%), come il FTSE Italia Star (0,9%).Si distinguono a Piazza Affari i settori tecnologia (+4,15%), utility (+2,43%) e sanitario (+2,09%).Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti telecomunicazioni (-1,19%), materie prime (-0,72%) e vendite al dettaglio (-0,66%).Tra lea grande capitalizzazione, incandescente Fiat Chrysler, che vanta un incisivo incremento del 5,06%.In primo piano Hera, che mostra un forte aumento del 4,73%.Decolla STMicroelectronics, con un importante progresso del 4,58%.In evidenza Diasorin, che mostra un forte incremento del 3,09%.Le peggiori performance, invece, si registrano su Telecom Italia, che ottiene -2,32%.Buzzi Unicem scende dell'1,22%.Calo deciso per Unipol, che segna un -1%.Sostanzialmente debole Tenaris, che registra una flessione dello 0,73%.di Milano, Cattolica Assicurazioni (+7,08%), Salini Impregilo (+6,82%), Cerved Group (+5,64%) e Falck Renewables (+5,32%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Carel Industries, che prosegue le contrattazioni a -3,99%.Lettera su Saras, che registra un importante calo del 3,35%.Affonda Credem, con un ribasso del 2,90%.Crolla Banca Popolare di Sondrio, con una flessione del 2,89%.