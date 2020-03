Portobello, utile 2019 più che raddoppiato

(Teleborsa) - Il CdA di Portobello ha approvato il bilancio 2019, che chiude con risultati in forte crescita: fatturato pressoché raddoppiato a 46 milioni di euro ed EBITDA in aumento del 143% a 8,2 milioni di euro. Parallelamente, l'EBIT è salito del 190% 6,8 milioni.



L'esercizio chiude dunque con un risultato netto pari a 4,7 milioni di euro (+164% sul 2018). La posizione finanziaria netta è di 4,8 milioni di euro (-0,1 milioni di Euro al 30 dicembre 2018).



Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di destinare l'utile di esercizio a riserva legale per 3.247 euro ed a riserva straordinaria per 4.747.168 euro.



Ultimo aggiornamento: 18:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA