Portobello, Peligra: in negozi tasso conversione e scontrino medio più alti

(Teleborsa) - "Abbiamo chiuso un 2021 in netta crescita grazie fondamentalmente a due fattori: da un lato una crescita a like for like dei negozi che avevamo aperto l'anno precedente, dall'altro anche una serie di nuove aperture che abbiamo fatto soprattutto nella seconda metà dell'anno. Ovviamente anche il settore media e B2B sono cresciuti". Lo ha detto a Teleborsa Pietro Peligra, presidente di Portobello, a margine dell'Investor Conference "Mid & Small in London 2022", organizzata da Virgilio IR e Mediobanca.

"Il nostro modello di business si è dimostrato molto resiliente anche durante gli anni del Covid, tant'è che negli ultimi due anni abbiamo raddoppiato il fatturato e più che raddoppiato l'EBITDA, con in particolare nell'ultimo anno una forte crescita del retail, che è cresciuto del 105% nonostante la superficie dei negozi sia raddoppiata soltanto nella seconda metà dell'anno", ha aggiunto il manager della società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella fornitura di prodotti di qualità a prezzi accessibili e nella distribuzione di servizi media anche attraverso attività di permuta (c.d. barter).





La pandemia ha avuto un certo effetto sull'attività dei negozi fisici. "Quello che abbiamo notato, e che stiamo tuttora notando, è che fondamentalmente la pandemia ha sicuramente ridotto il traffico: c'è meno traffico all'interno degli store e meno traffico anche all'interno dei centri commerciali e quant'altro - ha spiegato Peligra - Allo stesso tempo le persone sono più sensibili al prezzo, quindi guardano molto più attentamente qual è il prezzo dei prodotti, il rapporto fra il prezzo e la marca, e quindi sotto questo punto di vista la nostra value proposition dei negozi si è rafforzata. In sostanza, meno ingressi, ma più tasso di conversione e uno scontrino medio più alto".

Nella prima parte del 2022 la società ha sottoscritto nuovi accordi di finanziamento per sostenere il piano di investimenti pluriennali. "Abbiamo recuperato ulteriori finanziamenti soprattutto di tipo bancario negli ultimi mesi, con cui abbiamo in mente di aprire circa 10 mila metri quadri tra la fine di quest'anno e l'anno prossimo, addizionali rispetto a quelli che erano già programmati - ha detto il presidente di Portobello - Quindi arriveremo intorno ai 30 mila metri quadri commerciali. Saranno principalmente aperture all'interno di centri commerciali un po' in giro per l'Italia".

"Per quest'anno abbiamo sicuramente una crescita importante, probabilmente anche superiore a quella vista negli ultimi due anni, grazie al fatto che comunque questi finanziamenti ci permetteranno di aumentare molto velocemente la superficie commerciale, quindi in maniera quasi automatica aumenterà sia fatturato che redditività", ha concluso Peligra.