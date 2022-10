Portobello partecipa a aumento capitale Class Editori

Martedì 18 Ottobre 2022, 10:00







(Teleborsa) - Portobello, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, proprietaria della omonima catena retail e del portale ePrice, ha aderito all'aumento di capitale di Class Editori, società quotata su Euronext Milan, investendo 500 mila euro, a fronte dell'approvazione del più ampio piano di risanamento del gruppo editoriale concordato con e banche.



L'investimento in Class Editori rafforza ulteriormente l'accordo commerciale già in essere con Portobello, che ha permesso a entrambe le società di avere benefici in termini di sinergie e di visibilità.



Pietro Peligra, Presidente di Portobello, ha spiegato "la nostra partecipazione al gruppo Class Editori ci permetterà di allargare e diversificare ulteriormente la Business Unit Media & Advertising del Gruppo Portobello attraverso cui porre in essere operazioni di bartering pubblicitario. Questa operazione, dunque, risulta strategica nel contesto attuale di espansione della catena retail".