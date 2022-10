Portobello, finanziamento di 9,5 milioni da UniCredit per apertura store

Lunedì 17 Ottobre 2022, 08:45







(Teleborsa) - Portobello, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva con l'omonima catena retail e nel settore Media & Advertising tramite l'attività di barter, ha sottoscritto un accordo di finanziamento per complessivi 9,5 milioni di euro con UniCredit. L'operazione è finalizzata a sostenere il piano di investimenti pluriennali di Portobello nel settore retail per l'apertura di nuovi store in tutta Italia.



Il finanziamento, a tasso variabile e coperto da garanzia SACE SupportItalia, ha un importo di euro 9,5 milioni, una durata di 7 anni con scadenza 30/09/2029 e un piano di rimborso su base trimestrale posticipata, dopo un periodo di pre-ammortamento iniziale di 24 mesi.



"Siamo lieti di aver siglato questa partnership con UniCredit che ci rafforza dal punto di vista finanziario permettendoci di ulteriormente allargare il piano di investimenti a nuovi punti vendita - ha commentato Pietro Peligra, presidente di Portobello - L'andamento dei nostri negozi, infatti, che nel 2022 hanno visto un significativo incremento di fatturato e di clienti, ci conferma che Portobello ha una straordinaria opportunità di crescita davanti a sé e che cercheremo di coglierla a pieno".