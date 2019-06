Portobello aggiorna azionisti rilevanti dopo riduzione quota Nardi

(Teleborsa) - Portobello quotata all'AIM Italia a annunciato di aver ricevuto in data odierna dall'azionista Luca Nardi la comunicazione di riduzione della propria partecipazione al di sotto della soglia di rilevanza del 5%.



Riduzione verificatasi a seguito della cessione dell'intera partecipazione detenuta nella società rispettivamente a Expandi per complessive 133.333 azioni ed a Patrizia Aminucci per 66.667 azioni.



Pertanto la situazione attuale delle partecipazioni rilevanti è la seguente: Simone Prete al 22,1%, Finnat Fiduciaria al 22,1%, Patrizia Amicucci al 24,5%, Hi Capital Advisors LTD al 10%, Expandi al 4,9% ed il flottante sul mercato al 16,4%. © RIPRODUZIONE RISERVATA