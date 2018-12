© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, Presidente Autorità di Sistema Portuale Mare Adriatico orientale, nonché di Assoporti e dallo scorso ottobre anche vice Presidente di Espo-European Sea Ports Organisation., raggiungendo nel periodo gennaio-ottobre dell'anno in corso il movimento di 8.109 treni (+13,46%).La nuova Direzione, costituita da 17 risorse con competenze specifiche ferroviarie e di sicurezza,Considerando in particolare. Osservando il dato di ottobre, va segnalato inoltre il record storico di movimentazione su base mensile con 914 treni (+11,19% sullo stesso mese del 2017).per esempio, l'anno venturo prevediamo un aumento ulteriore del 10% quanto ai treni movimentati nel nostro porto".Con 52.903.403 tonnellate di merce movimentata,, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.che registrano una variazione positiva del +8,47% (14.906.365 tonnellate), mentre le rifuse solide si attestano a 1.467.265 tonnellate, in netto rialzo sul 2017 (+15,06%). Si mantengono stabili le rinfuse liquide (+1,17%) e il comparto RO-RO, (+1,66%) con 254.470 unità transitate.