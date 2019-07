© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, sfruttando la sua posizione geografica privilegiata vero l'Est europeo e rafforzando in particolare il suo ruolo di punto di riferimento logistico verso l'Ungheria.L'ha partecipato oggi presso laalla sottoscrizione di unper la realizzazione di un. Il contratto, sottoscritto fra il Governo Ungherese ed i due soggetti privati, prevede undi euro, relativo all'acquisto, alla messa in sicurezza ambientale dell'area ed allo sviluppo del progetto.Presenti il vicepremier, il Ministro degli Affari Esteri e Commercio dello Stato Ungherese, il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezied il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale"E' solo l'inizio di una fase più concreta di sviluppo, un grande risultato per il porto, la Regione e l'intero sistema Italia", ha dichiarato il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Zeno D'Agostino, aggiungendo che "il regime di Porto Franco ha avuto un ruolo essenziale nel convincere l'Ungheria".L'area interessata dall'accordo, sede in passato dell'impianto di raffinazione petrolifera Aquila, è caratterizzata da unae sarà destinata in prevalenza al commercio estero ungherese. La zona, collocata a Sud-Est dello scalo giuliano, èe misura circa 320.000 mq, di cui circa 60.000 mq di zona demaniale lungo costa amministrata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.