Porto Trieste, da Cina 10 mila mascherine per i lavoratori dello scalo donate da CCCC

Ultimo aggiornamento: 22:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Sugli imballi un messaggio di solidarietà e incoraggiamento:"In un momento di difficoltà per il reperimento dei dispositivi protettivi - ha dichiarato, difficile da trovare in Europa e grazie al supporto disiamo riusciti a far arrivare nel più breve tempo possibile le mascherine necessarie ai lavoratori".CCCC si è fatta carico non solo della fornitura,. Il primo del lottoè già arrivato alla Torre del Lloyd ed è stato distribuito ai lavoratori.all'aeroporto di Venezia e arriverà nei prossimi giorni a Trieste.. "Di questoe nel sistema logistico regionale"., anche se vi è stata una rimodulazione dei servizi oceanici. Stiamo facendo il possibile per reagire a questa emergenza.