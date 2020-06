Porto Trieste, D'Agostino torna in carica come presidente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -torna in carica come, facendo decadere il ruolo di commissario diche ritorna a essere segretario generale.Lo comunicataspiegando di avercontro il provvedimentoche aveva decretato l'inconferibilità dell'incarico di presidente a D'Agostino, deciso nel 2016.Con la sentenza D'Agostino, anche perché, "il provvedimento con cui è stato conferito l'incarico di Presidente dell'AdSP al dott. D'Agostino", come si legge nella decisione del Tar.In dettaglio, la sentenza ha accolto soprattutto il primo motivo di ricorso, quello cioè nel quale veniva affermata la non applicabilità del divieto di conferire incarichi quando l'Ente che nomina (nella specie il MIT) è diverso da quello che aveva nominato D'Agostino (l'AdSP) quale presidente senza poteri di società partecipata dall'Autorità (la concessionaria TTP). Il TAR ha dunque escluso che la norma sull'inconferibilità possa essere applicata estensivamente, confermando così le tesi sostenute dagli avvocati dell'Autorità.Il Tar ha inoltre rilevato che, in ogni caso, non erano stati esercitati poteri gestori da D'Agostino in TTP, ciò rilevando anche ai fini di escludere l'altra lettura "estensiva" della norma sull'inconferibilità pretesa dall'Anac e respinta dal Giudice amministrativo.L'Autorità - conclude la nota - può da subito, con Zeno D'Agostino quale presidente e Mario Sommariva segretario generale che cesserà dalla carica di commissario straordinario dell'Ente, cui era stato nominato dalla ministra Paola De Micheli poche ore dopo la decisione ora annullata.