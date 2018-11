Porto di Trieste rafforza legame con Baviera. Ampio piano investimenti ferroviari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, con lo scalo giuliano che si candida al ruolo dinel Mediterraneo e sulla(One Belt, One Road) che porta in Cina.Si è conclusa oggi unaper illustrare ie i, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale ha ricordato che Trieste gode di una ", fondali naturali per accogliere le grandi navi oceaniche egiornalieri diretti in tutta Europa", e si candida quale "e punto di riferimento per il mercato tedesco., consigliere economico dell'Ambasciata d'Italia a Berlino, e, Segretario generale della Camera di Commercio Italo-tedesca hanno aperto i lavori, evidenziando ile ila servizio dei mercati dell'Europa centrale. Concetti ripresi da, presidente del Gruppo TAL, che gestisce l'oleodotto transalpino e testimonia concretamente il legame storico che unisce lo scalo giuliano alla Germania. Se Trieste è il primo porto d'Italia e primo scalo petrolifero del Mediterraneo, il merito è di, che, verso cui sono diretti circa 30 milioni di greggio all'anno.ha presentato il piano didel Porto di Trieste ed in particolare gli, con investimenti per circa. Circa ildel porto giuliano sono, mentre nel primo semestre dell'anno in corso, 1.467 sono stati i treni coinvolti su questa direttrice con un aumento di quasi il 12% rispetto al primo semestre del 2017.