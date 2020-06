Porto di Trieste, Comitato di gestione approva rendiconto generale 2019

Ultimo aggiornamento: 21:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Approvato all'unanimità con un avanzo di amministrazione diper l'anno 2019 dell'durante la riunione del Comitato di Gestione svoltasi oggi alla Torre del Lloyd.Ilnon vincolato - precisa la nota - supera iNel contesto degli aspetti positivi della gestione, va rilevato che l'indicatore annuale della tempestività dei pagamenti dell'Amministrazione, ha registrato nel 2019 un dato medio pari a -16,5 giorni rispetto alle previste scadenze contrattuali.La seduta odierna è stata guidata dal Commissario straordinario, Mario Sommariva che sta garantendo la continuità nella gestione degli atti dell"La parte amministrativa non ha subito rallentamenti – ha dichiarato - ma siamo molto preoccupati per la reputazione del nostro sistema all'estero. E' difficile spiegare ai partner stranieri cosa è successo al vertice del porto di Trieste. Non c'è un danno di immagine solo di una persona, ma di una città, di un porto, di una comunità, di un Paese. Un danno enorme che potrebbe avere conseguenze pesanti sulla società e sull'economia, se il problema non si risolve tempestivamente".Al termine della seduta, Sommariva si è soffermato anche sull'emergenza legata al Covid: "Leche ci attendono nel secondo semestre dell'anno, saranno incentrate sul mantenimento e la salvaguardia degli elevati standard di servizio e sicurezza nei porti diche hanno risposto alla pandemia con encomiabile resilienza e con la fattiva collaborazione di tutti:Il Comitato ha inoltre approvatoper il porto di. Il primo riguarda la modifica del regolamento delle operazioni portuali. Viene istituita per la prima volta nel porto di Monfalcone la figura del terminalista, che permetterà di prevedere lo sviluppo di investimenti privati e un utilizzo più razionale delle aree portuali, ad oggi frammentate in piccole aree gestite con scadenze differenziate. Il, introduce invece, unaper le soste temporanee, incentivando la rotazione dell'utilizzo delle aree in banchina.