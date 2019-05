Porto di Trieste, approvato Rendiconto Generale 2018 da Comitato gestione AdSP

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, durante l'ultima riunione del Comitato di Gestionedel capoluogo della Regione Friuli Venezia Giulia.Il risultato di competenza 2018, tra impegni di spesa e accertamenti di entrata,, in quanto indicatori dell'efficienza della gestione e della conseguente valorizzazione del proprio patrimonio.. Nel contesto dei numerosi aspetti positivi della gestione, va rilevato che l'indicatore annuale della tempestività dei pagamenti dell'Amministrazione, ha registrato nel 2018 un dato medio pari a -14 giorni rispetto alle previste scadenze contrattuali.A margine della seduta,Per quanto riguarda i dati statistici,rispetto ai primi tre mesi del 2018.. Segno estremamente positivo per il. Lieve flessione per il settore delle merci varie (-0,68%), mentre registrano un. Quest'ultimo fortementeIn costanteche mette ancora a segno