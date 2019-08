Porto di Cagliari, il Mise invita a procedere con cassa integrazione

(Teleborsa) - Si apprende da una nota del Ministero dello Sviluppo Economico che questo, insieme a MIT e al Ministero del Lavoro, ha già presentato una proposta per salvaguardare i lavoratori e rilanciare lo scalo portuale di Cagliari.



La nota fa riferimento alle procedure aperte dal gruppo Conship per condurre gli oltre duecento lavoratori della Cict ad una cassa integrazione per cessazione di attività anziché al licenziamento. Dal MiSE arriva infatti l'invito formale affinchè "l'azienda proceda con l'istanza di cassa integrazione per poter seguire il percorso indicato al tavolo ministeriale e auspichiamo che questo venga fatto al più presto."



La crisi di Governo, fa sapere lo stesso Ministero, non può che ritardare i tempi delle operazioni.











