Porto di Cagliari, convocato tavolo al MISE il 31 luglio

(Teleborsa) - Nuovi sviluppi riguardanti la crisi del Porto Industriale di Cagliari. Nei giorni scorsi, lavoratori e sindacati avevano avanzato alcune richieste riguardanti i posti di lavoro della CICT, il principale terminale del traffico merci e di tutte le altre aziende che hanno licenziato il personale a causa del calo di traffico e lavoro.



Il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato un tavolo il 31 luglio, alle ore 12, per discutere di questi punti. L'invito è allargato anche al Ministero del Lavoro e delle Infrastrutture ed è rivolto ai sindacati, all'azienda Porto Industriale di Cagliari SpA ed alla Regione Sardegna.



La mobilitazione era passata anche attraverso un corteo e un sit-in davanti al Consiglio regionale, con una miniatura del Porto portato in processione. © RIPRODUZIONE RISERVATA