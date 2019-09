Porti, secondo Road Show negli USA per Autorità Sistema Portuale Mar Ligure Orientale e Contship Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Gruppo, operatore terminalistico e intermodale leader in Italia e l'(porti di La Spezia e Marina di Carrara), in partnership per questa missione, inizieranno a New York, Lunedì 9 Settembre, il loroIl Road Show è stato organizzato con il supporto della Camera di Commercio Americana in Italia ed il prezioso patrocinio delle Autorità Portuali di New York/New Jersey, del Porto di Long Beach, della Camera di Commercio di Long Beach e dei Consolati Generali Italiani a New York e Los Angeles.. Lunedì prossimo ci sarà l'opportunità di illustrare alla platea i vantaggi dell''offerta intermodale integrata di Contship e le potenzialità delle infrastrutture del porto della Spezia.La delegazione è composta dalla Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Carla Roncallo, da Daniele Testi, Marketing & Corporate Communication Director del Gruppo Contship Peter Hill (Direttore Commerciale di Gruppo), Nicolò Marrali (Responsabile vendite di Hannibal, l'operatore multimodale di Contship), Monica Fiorini, Responsabile Comunicazione, Promozione e Marketing dell'AdSP.Dopo New York, la delegazione Contship visiterà anche Long Beach (12 e 13 Settembre) e Houston (16 e 17 Settembre).