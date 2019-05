Porti, sciopero in Campania: adesione sfiora 80%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Una partecipazione compatta: sfioratodi adesione nei porti campani diper lo sciopero generale di 24 ore proclamato unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti in tutta Italia per dire"I lavoratori dei porti campani hanno aderitoE' un grande risultato e non è stato facile conseguirlo", ha detto Vita Convertino, Segretaria regionale della Filt Cgil Campania con delega alla portualità, commentando laPer Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti "ildel contratto è uChiediamo al Governo e alle parti datoriali di riprendere il dialogo, evitando che si scateni nei porti italiani una guerra tra poveri sulla pelle dei lavoratori. L'Adsp (Autorità di Sistema Portuale) - ha ribadito Convertino - deve svolgere appieno i suoi compiti,