Porti, l'UE movimenta merci per 3,9 miliardi di tonnellate via mare

(Teleborsa) - In Unione Europea sono 3,9 miliardi le merci trasportate via mare. È quanto registrato da Eurostat in occasione della Giornata Mondiale del settore marittimo.



Nel 2017, il peso totale delle merci movimentate nei porti dell'Unione (verso l'interno e verso l'esterno) è stato stimato in quasi 4 miliardi di tonnellate, cioè appunto 3,9 miliardi. Rispetto al 2016 si tratta di un aumento del 2,6%. Tra gli Stati membri dell'UE, i Paesi Bassi hanno registrato i maggiori volumi di movimentazione di merci via mare (596 milioni di tonnellate, il 15% del totale), seguiti dalla Spagna (486 milioni di tonnellate, 12%), il Regno Unito (482 milioni di tonnellate, 12%) e Italia (475 milioni di tonnellate, 12%). Questi quattro Paesi rappresentano oltre la metà (51%) del peso lordo totale delle merci movimentate nei porti europei. © RIPRODUZIONE RISERVATA