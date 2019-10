Porti, il modello Pireo non vale per l'Italia

(Teleborsa) - Npn c'è il rischio di privatizzazione per i porti italiani come avvenuto al Pireo (Grecia). Lo ha chiarito il presidente di Federlogistica, Luigi Merlo, nel corso del forum di Conftrasporto.



"La privatizzazione dei porti in Italia non può essere compiuta, perché c'è un demanio portuale assolutamente inalienabile", ha affermato Merlo, tornando anche sulla questione aperta con Bruxelles per la tassazione delle Autorità portuali, che appare un controsenso visto che il demanio è pubblico.



"Il tema vero - ha sottolineato - è che bisogna ragionare come efficientare il nostro sistema maggiormente, ma salvaguardando l'impostazione pubblicistica dal punto di vista gestionale. Oggi la gestione è già affidata ai privati con le concessioni: la gestione è privatistica e il controllo è pubblico". © RIPRODUZIONE RISERVATA