Porti, C. Conti approva relazione 2019 AdSP Mar Adriatico Orientale

(Teleborsa) - La Sezione controllo enti della Corte dei conti ha approvato la relazione sulla gestione 2019 dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale, che amministra i porti di Trieste e Monfalcone.

Anche per il 2019, il porto di Trieste si conferma primo in Italia per merci movimentate (malgrado un calo dell'1,1% rispetto al 2018), nonché per traffico merci su treni e movimentazione di merci liquide.

Rappresentativi sono i dati dello stesso anno relativi al settore container e al traffico ferroviario: il primo registra un traffico, estremamente rilevante, di 789.640 unità movimentate (+8,9% sul 2018) e il secondo, in costante aumento, si attesta a 9.771 treni movimentati, contro i 9.733 dell'anno precedente.

Con la costituzione dell'AdSP Mare Adriatico Orientale, la dotazione organica ha raggiunto le 129 unità (+19), con un costo aggiuntivo stimato in 1.716.500 euro l'anno (+28%), un costo potenziale massimo di 12.340.995 ed un notevole disallineamento tra le qualifiche previste in organico e i livelli professionali effettivamente posseduti dal personale in servizio.

Il Programma triennale delle opere 2019-2021, oggetto di ripetuti aggiornamenti, è passato da un finanziamento iniziale di 62,5 milioni di euro complessivi ai 154,3 del triennio 2021-2023.

Per quanto attiene ai risultati della gestione, il conto economico registra una perdita di 922.508 euro, in controtendenza rispetto al triennio precedente. Il rendiconto finanziario, sebbene in linea con i risultati storici, mostra un disavanzo di competenza (4,9 milioni di euro), in netto peggioramento sul 2018.