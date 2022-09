Porsche verso IPO al massimo della forchetta

Lunedì 26 Settembre 2022, 17:45







(Teleborsa) - È probabile che l'offerta pubblica iniziale (IPO) di Porsche sia prezzata al limite superiore della forchetta comunicata in precedenza, compresa tra 76,50 euro a 82,50 euro, con i book che sono stati coperti a questo livello più volte. Lo riferiscono a Reuters diversi bookrunner coinvolti nell'operazione, aggiungendo che la domanda è "incredibilmente robusta". Nel caso l'IPO venisse prezzata a 82,50 euro, Volkswagen incasserebbe 9,4 milioni di euro e il marchio di auto sportive sarebbe valutato 75 miliardi di euro.



Come già comunicato, è previsto che l'offerta si concluda il 28 settembre 2022, giorno in cui la società automobilistica chiederà l'ammissione delle azioni privilegiate (quelle in vendita nell'IPO) alla negoziazione sulla Borsa di Francoforte. Le azioni privilegiate dovrebbe iniziare a negoziare il 29 settembre.



Quattro cornerstone investor - Qatar Investment Authority, il fondo sovrano norvegese, T. Rowe Price e ADQ - si sono impegnati insieme a raccogliere fino a 3,7 miliardi di euro dell'IPO.