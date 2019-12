Popolari Bari, da Fondo Interbancario subito 310 milioni di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Approvato all'unanimità dal consiglio delun intervento a favore dellaper l'importo diL'intervento per la Popolare di Bari prevedesi legge nel comunicato del Fondo Interbancario che assumepatrimoniale per- prosegue la nota - sono disciplinate in unche "verrà prontamente sottoscritto dalla parti" per arrivare "alla configurazione dell'assetto complessivo dell'operazione di rafforzamento secondo un percorso predefinito". Questo "comporterà la, sulla base di una approfondita valutazione degli attivi e dei passivi della banca, e laL'intervento approvato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi, che segue il commissariamento deciso dalla Banca d'Italia e il successivo decreto legge delè il terzo fondamentale pilastro per salvare la Banca Popolare di Bari. Grazie a questa terna di misure viene quindi assicurata la stabilità del gruppo ed è tutelataLo ha dichiarato il Segretario generale della Fabi,"Dopo aver salvato il gruppo Carige - ha proseguito - il; le scelte degli ultimi anni dimostrano, inoltre, un senso di alta responsabilità da parte delle banche che vi partecipano. A Bari, adesso c'è bisogno di unservono figure di altissimo livello capaci di garantire un progetto adeguato e un futuro lungimirante". "Per gli eventuali esuberi alla Banca Popolare di Bari si applicheranno i meccanismi consolidati nel settore: solo, ha concluso Sileoni.