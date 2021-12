Popolare Sondrio, ok soci a trasformazione in SpA. Venosta: "Guardiamo al futuro con fiducia"

(Teleborsa) - L'Assemblea dei soci di Banca Popolare di Sondrio ha deliberato, in sede straordinaria, la trasformazione della banca da società cooperativa per azioni in società per azioni, con conseguente adozione del nuovo statuto sociale. I voti favorevoli sono stati n. 2517, i contrari n. 38, gli astenuti n. 39, i non computati n. 16.

Si tratta di un passaggio storico per la Banca Popolare di Sondrio, resosi necessario a seguito della riforma delle banche popolari, contenuta nel Decreto legge 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con Legge 24 marzo 2015 n. 33, che ha stabilito che possono adottare la forma giuridica di banca popolare i soli intermediari bancari il cui attivo non superi il valore di 8 miliardi di euro. La trasformazione in società per azioni è pertanto stata una scelta obbligata.

Con l'adozione del nuovo statuto si stabilisce il principio, proprio delle società per azioni, secondo cui ogni azione attribuisce il diritto a un voto.

L'Assemblea dei Soci, in sede ordinaria, ha provveduto, fra l'altro, a eleggere amministratore, per il residuo del triennio 2021-2023, Pierluigi Molla, che già era stato cooptato dal Consiglio di amministrazione dello scorso 9 novembre in sostituzione di un amministratore cessato. Molla era a suo tempo stato candidato nella "Lista n. 2" presentata per la nomina di cinque amministratori per il triennio 2021-2023 all'Assemblea dei soci dell'11 maggio 2021, la medesima lista dalla quale era stato tratto in qualità di capolista il consigliere cessato.

"Mi preme sottolineare che l'Assemblea, oltre a dare il via libera al cambiamento della forma societaria, ha votato a favore dell'adozione del nuovo Statuto in cui viene riaffermato che la Banca, nel perseguire l'obiettivo della creazione di valore in un orizzonte di medio-lungo periodo, tiene particolarmente in considerazione, in sintonia con la tradizione del credito popolare, le esigenze delle famiglie, delle piccole e medie imprese, delle cooperative e degli enti pubblici e privati, con una peculiare attenzione ai territori serviti, a partire da quelli di origine della Valtellina e della Valchiavenna - ha commentato Francesco Venosta, Presidente della Banca Popolare di Sondrio -. Forti dei nostri solidi valori fondativi, guardiamo al futuro con fiducia, impegnandoci fortemente per continuare a svolgere con efficacia la nostra attività, a beneficio della clientela e di tutti gli stakeholders".