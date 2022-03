Popolare di Sondrio, Standard Ethics migliora rating di sostenibilità

(Teleborsa) - Standard Ethics, al termine del processo di revisione annuale del giudizio, ha migliorato il rating di sostenibilità di lungo periodo di Banca Popolare di Sondrio portandolo da "EE" stabile a "EE+", il terzo notch su nove della scala utilizzata dall'agenzia internazionale indipendente per la valutazione della sostenibilità di società e Stati. Confermato a "EE" il corporate rating, posizionando Banca Popolare di Sondrio tra gli istituti bancari con la migliore valutazione nel panorama italiano.

Standard Ethics ricorda che la banca ha recentemente completato il passaggio da società cooperativa per azioni a società per azioni, con gli analisti che reputano che "si manterrà viva la ricca esperienza derivante dalla tradizione delle banche popolari e si manterrà il legame della Banca con il territorio e la cultura dei suoi stakeholder". "La transizione è stata gestita con attenzione e sembra avere un impatto favorevole sulle aree ESG (Environmental, Social and Governance), in particolare quelle relative alla Governance - viene aggiunto - Per questo motivo il rating a lungo termine (Long Term Expected SER) è stato innalzato da "EE" a "EE+".

Nel corso del 2021 e nella prima parte del 2022 la banca ha realizzato diverse implementazioni in linea con le indicazioni internazionali di sostenibilità e gli ultimi obiettivi sociali e ambientali, spiega l'agenzia di rating con sede a Londra. "Sono attese ulteriori modifiche alla sua governance della Sostenibilità e dei relativi documenti. L'Outlook di medio-lungo termine è positivo", è la conclusione di Standard Ethics.