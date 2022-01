Popolare di Sondrio, recesso da trasformazione in SpA entro 20 gennaio

Mercoledì 5 Gennaio 2022, 14:00







(Teleborsa) - Dopo che l'assemblea ha deliberato la trasformazione della banca da società cooperativa per azioni in società per azioni (SpA), gli azionisti della Banca Popolare di Sondrio che hanno diritto al recesso dalla decisione di trasformazione possono inviare la dichiarazione di recesso entro il 20 gennaio, ha affermato la banca in una nota.



Nel comunicato l'istituto informa dell'iscrizione oggi, 5 gennaio 2022, presso il Registro delle Imprese di Sondrio della delibera dell'assemblea dei soci del 29 dicembre scorso che ha approvato la trasformazione società per azioni. Viene ricordato che il valore di liquidazione per chi eserciterà il recesso sarà di 3,7548 euro.