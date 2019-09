Popolare Bari smentisce acquisizione Popolare Vesuviana

(Teleborsa) - La Banca Popolare di Bari smentisce un eventuale matrimonio con la Popolare Vesuviana. In riferimento ad alcune notizie di stampa diffuse nella giornata di ieri (19 settembre 2019), secondo le quali sarebbero in corso degli approfondimenti per un'eventuale operazione di acquisizione della Popolare Vesuviana, l'istituto di credito pugliese ha precisato che tale ipotesi è priva di ogni fondamento.



Banca Popolare di Bari conferma, invece, che sono in corso valutazioni ed approfondimenti su altri dossier bancari la cui conclusione è prevista entro la fine dell'anno.







© RIPRODUZIONE RISERVATA