Pop Sondrio, non completerà acquisto 70,77% di Farbanca

(Teleborsa) - La Banca Popolare di Sondrio non completerà l'acquisto del 70,77% del capitale di Farbanca. Lo fa sapere lo stesso istituto con un nota.



Banca Popolare di Sondrio comunica che "d'intesa con i Superiori Organi della Vigilanza, considerato il mancato avveramento delle condizioni sospensive di natura regolamentare, non si darà corso all'acquisizione della partecipazione di controllo in Farbanca, avuto riguardo all'esigenza di dare priorità alle iniziative di derisking in corso e al rafforzamento delle strutture di presidio interne".









