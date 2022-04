Pop. Sondrio, anche Glass Lewis consiglia di votare lista Assogestioni

Mercoledì 20 Aprile 2022, 20:30







(Teleborsa) - Dopo l'indicazione di ISS dei giorni scorsi, anche il proxy advisor Glass Lewis ha consigliato agli azionisti di Banca Popolare di Sondrio di votare per la lista di Assogestioni all'assemblea del 30 aprile. Quella di Assogestioni (che raggruppa il 6,36% del capitale) è la prima lista presentata dai fondi in 150 anni di storia della banca valtellinese. Secondo Glass Lewis, è più orientata all'interesse degli azionisti in quanto costituita esclusivamente da candidati indipendenti a differenza di quella del consiglio di amministrazione uscente.



Il proxy advisor si è detto a favore della politica dei dividendi e della remunerazione 2021, ma si è espresso in modo contrario rispetto alla politica di remunerazione variabile 2022, in quanto la società non avrebbe dato disclosure del tetto massimo di bonus che possono percepire gli amministratori.