(Teleborsa) - "per l'esito dell'Assemblea che con un voto praticamente unanime e una partecipazione senza precedenti ha decretato il successo dell'operazione di".A dirlo è il ministro dell'Economiache in una nota ha commentato positivamente, anche a nome del Governo, il voto dell'Assemblea che ha decretato il passaggio della banca a SpA.Secondo il ministro, l'operazione, effettuata secondo logiche e condizioni coerenti con criteri di mercato, "rispetto a un passato sul quale sono in corso i doverosi accertamenti" e "si inquadra in une di sostegno a famiglie e imprese del Sud" anche grazie al "e dai vantaggi connessi alla prossimità al territorio e alla conoscenza dello stesso"."L'ampia partecipazione all'Assemblea e il larghissimo consenso ricevuto danno conto del senso di responsabilità degli azionisti e dell'ampia condivisione di questo progetto da parte delle comunità locali", ha evidenziato Gualtieri che ha ringraziato "le strutture del MEF, la Banca d'Italia, i Commissari Straordinari, le autorità europee" che hanno lavorato in coordinamento per il buon esito dell'operazione."Un ringraziamento anche alle istituzioni locali e alle forze sociali e produttive di Bari e della Puglia per l'impegno dimostrato nell'obiettivo comune di difendere e rafforzare un presidio fondamentale per lo sviluppo dell'economia del territorio", ha continuato il ministro."Sottolineo infine come il, mostrando, ancora una volta, elevata capacità di coesione e disponibilità ad intervenire in momenti di difficoltà a supporto del sistema Paese", ha concluso il ministro Gualtieri.