Ponti con il Banco Alimentare per distribuire 350.000 pasti alle persone bisognose

Prende il via l’iniziativa "Obiettivo Piatto Pieno". Ponti Spa è al fianco di Banco Alimentare per la distribuzione di 350.000 pasti alle persone bisognose. Secondo i dati Istat, nel 2020 ci sono state 335mila famiglie in più in povertà assoluta rispetto al 2019. Numeri allarmanti, considerando che corrispondono a oltre 2 milioni di famiglie: circa il 9,4% della popolazione italiana non ha quindi accesso a sufficienti risorse per soddisfare i propri bisogni fondamentali, con conseguenze anche sulla qualità e quantità di cibo consumato.

“In un momento così complesso come quello che stiamo vivendo – dichiarano Lara Ponti e Giacomo Ponti - le richieste di aiuto aumentano di giorno in giorno, coinvolgendo sempre più categorie di persone. E’ fondamentale tenere alta l’attenzione sull’emergenza povertà e supportare, anche con un piccolo gesto, coloro che si trovano più in difficoltà. Insieme possiamo cambiare il più possibile la risposta a una semplice domanda come ‘Hai mangiato?’, ma è necessario l’impegno di tutti, perché solo insieme si raggiungono risultati importanti”.

E per raggiungere un numero maggiore di pasti donati, ognuno potrà dare il suo contributo partecipando al concorso Obiettivo Piatto Pieno e attivando così la donazione di un ulteriore supporto al Banco Alimentare.

“Ringraziamo Ponti che dimostra, con questa iniziativa, il proprio impegno a favore delle persone più fragili - afferma Giovanni Bruno, presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus -. Grazie al loro contributo saremo infatti in grado di distribuire, attraverso le strutture caritative con noi convenzionate, un ingente numero di pasti a chi è in difficoltà. Stiamo attraversando un momento molto difficile in cui la povertà alimentare purtroppo continua ad aumentare ed è importante per noi poter contare sulla disponibilità e sensibilità di partner come Ponti”.

