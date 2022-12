Ponte sullo Stretto, Salvini: non è uno scherzo, strategico per Italia ed Europa

(Teleborsa) - Il ministro delle Infrastrutture e della trasporti,, ha affermato che il"non è uno scherzo, è una cosa assolutamente seria". Il "Ponte sullo Stretto è un'opera non più rinviabile e di assoluta strategicità per l'Italia e l'Europa nel suo complesso", ha sottolineato il ministro in audizione al Senato per discutere delle linee programmatiche del ministero. Salvini ha aggiunto inoltre che con la Manovra del Governo "si avvia il percorso per superare contenzioso pendente" generato dalla messa in liquidazione della società sullo Stretto. Il ministro ha poi annunciato che il 13 dicembre incontrerà il ministro dei Trasporti francesi per una una riunione intergovernativa sulla Tav.Al Senato Salvini ha poi ribadito che non ci sarà alcun aumento dei pedaggi sull'. "Abbiamo già fatto cinque riunioni. Non entro nel merito su come fu ipotizzata e sul piano economico finanziario non particolarmente azzeccato, mi si è chiesto di scongiurare l'aumento di pedaggio e quello non ci sarà". ha dichiarato. "Ho chiesto ieri adun serio ipotetico piano di riduzione tariffaria per tutti", ha aggiunto il ministro specificando che "l'obiettivo è quello di ridurre il pedaggiamento".Per quel che riguarda ilinvece "il governo farà massima attenzione aiitaliani, che devono rimanere pubblici, per salvaguardare l'interesse nazionale". Salvini ha assicurato che sarà garantita la concorrenza tra gli operatori ma "vigileremo sulle operazioni societarie".Infine una considerazione anche sulche sarà riformato – "senza abbassare alcuna tutela, per semplificare le procedure amministrative" – e, ha garantito il ministro, "sarà un'operazione di serietà che i territori si aspettano".