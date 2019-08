Ponte Morandi, tutti gli aiuti di Aspi per Genova in quest'anno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - A 363 giorni dalla tragedia delche il 14 agosto 2018 ha colpito Genova, la città è pronta a rinascere dalle macerie. Il viadotto non c'è più. Ieri, dopo un lavoro immane durato 8 mesi, con laè stata, nei tempi stabiliti, laIn attesa dell'avvio della– i cui oneri così come quelli relativi alla demolizione sono integralmente a carico diche ha messo a disposizione della struttura commissariale l'intero importo necessario per le operazionia ripartire è anche la vita di abitanti e commercianti, stravolta dal crollo. Secondo quanto ricostruito da Teleborsa, sulla base dei dati di Autostrade, la società concessionaria ha erogato(a favore di sfollati e attività produttive); contributi a favore delle vittime e dei feriti; eseguito interventi per migliorare la viabilità cittadina e applicato esenzioni dal pedaggio nell'area genovese; per unannunciati da Aspi un anno fa.Nel dettaglio i(spese urgenti e danni materiali, risorse per esigenze familiari, bonus per avvio anno scolastico e acquisto materiale didattico dalla scuola materna all'Università, oltre alle indennità di immediato sgombero per gli aventi diritto individuati dal Pris) hanno riguardatoattraverso il rimborso delle rate dei mutui e dei canoni di affitto e riconoscendo i valori degli immobili con tutte le maggiorazioni richieste. Per quanto riguarda le, tra commercianti, artigiani e imprese, sono stati in totaleIn particolare è stato fornito une della cosiddettaal fine di consentirne la continuità operativa, favorendo anche lsul territorio. Dopo aver erogato i primi due round di contributi, a luglio 2019 la società ha, inoltre, deciso d'intesa con il Commissario di attivare una terza e ultima tranche di aiuti (tuttora in corso) alle imprese e alle attività commerciali della Zona Arancione per la copertura della perdita del primo margine fino ad aprile 2020 (data prevista di completamento dell'opera).Aspi ha formulato proposte dibasate sui livelli tabellari massimi (previsti dal Tribunale di Milano) e, al momento, hadegli aventi diritto (337 beneficiari).che, secondo quanto affermano cittadini e commercianti colpiti, dal crollo, sono stati gli unici a essere"Quando è crollato il ponte abbiamo avuto qualche danno ai furgoni rimasti sotto le macerie o bloccati a causa della chiusura delle strade – racconta–. Autostrade penso sia stata molto corretta, sono stati gli unici che mi hanno dato un aiuto subito. Abbiamo fatto anche altre domande per i risarcimenti dello Stato e per il contributo della Regione, quella dei 15.000 mila euro una tantum, di cui, però, ad oggi non abbiamo nessuna notizia".