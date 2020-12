© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Il fenomeno dia cui è stata soggetta la parte superiore del- lato Genova della pila 9". È questa la, secondo i periti deli nella relazione sulle cause del disastro avvenuto il 14 agosto 2018 causando la morte di 43 persone. La perizia rappresenta la tappa fondamentale deldisposto durante le indagini, che deve far luce, appunto, sulle cause del cedimento. Il primo incidente probatorio di agosto 2019 aveva evidenziato unodei cavi d'acciaio degli stralli, i tiranti che collegavano la piattaforma stradale alla sommità della pila 9, quella crollata.La corrosione non è però l'unica imputata, perchè c'entrano anche "i", si legge nell'atto firmato dagli ingegneri Giampaolo Rosati, Massimo Losa, Renzo Valentini e Stefano Tubaro. "La mancanza - proseguono - e/o l'inadeguatezza dei controlli e delle conseguenti azioni correttive costituiscono gli anelli deboli del sistema; se essi, laddove mancanti, fossero stati eseguiti e, laddove eseguiti, lo fossero stati correttamente, avrebbero interrotto la catena causale e l'evento non si sarebbe verificato".Daldata dell', "non sono stati eseguiti interventi che potessero arrestare il processo di degrado in atto e/o di riparazione dei difetti presenti nelle estremità dei tiranti che, sulla sommità del tirante Sud-lato Genova della pila 9 erano particolarmente gravi", scrivono ancora i periti.Con queste evidenze, si rafforza la tesi dei pubblici ministeri Massimo Terrile e Walter Cotugno, secondo cui il collasso del ponte è. Il documento ridimensiona anche un altro punto della strategia difensiva di Autostrade: la teoria che da un camion, in transito in quel momento sul Morandi, sia caduta una bobina (coil) di acciaio da 3,5 tonnellate capace di dare il via al cedimento della struttura. "Le analisi svolte – scrivono i periti – portano ada cavallo del giunto tra la pila 9 e il tampone 10", anche perchè "la posizione a terra del semirimorchio e del coil sono pienamente compatibili con l'ipotesi che i due corpi siano precipitati entrambi insieme fino a giungere al suolo".