Ponte Morandi, demolizione conclusa

(Teleborsa) - Ad un anno dalla tragedia che ha colpito la città di Genova con la caduta del Ponte Morandi, si chiude la prima parte del progetto di ricostruzione. In data odierna (12 agosto 2019), infatti, è stata completata la demolizione.



Ad affermarlo, il Responsabile dell'Ati dei demolitori Vittorio Omini, a margine della cerimonia di apertura del bypass di Via Posso. "Sono stati rimossi e spostati 15 mila metri cubi di materiali e 35 mila tra monconi e palazzi demoliti con l'esplosivo" ha dichiarato Omini, che ha continuato dicendo "sono da iniziare le operazioni sul cavalletto della pila 10, bisognerà attendere il via libera e quando arriverà sarà necessaria una ventina di giorni". © RIPRODUZIONE RISERVATA