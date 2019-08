Ponte Morandi, a un anno dal crollo Genova si stringe nel ricordo delle vittime

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La bandiera di San Giorgio, simbolo di Genova, sventola su una delle gru impegnate nei lavori di ricostruzione delDopo un lavoro immane durato 8 mesi, l'ultimo atto della demolizione del gigante di cemento da 70 mila tonnellate, è avvenuto lo scorso 12 agosto con la frammentazione delle pile 1 e 2 e ora il viadotto è pronto a rinascere dalle macerie.che, con inaspettata ferocia, hanno distrutto vite e speranze.Un crollo che ha scosso il capoluogo ligure e il Paese intero, la cui foto simbolo del camion frigo verde rimasto sospeso a un passo dal vuoto ha fatto il giro del mondo. "A un certo punto è tremato tutto la macchina che avevo davanti è sparita, sembrava inghiottita dalle nuvole. Ho alzato gli occhi, ho visto il pilone del ponte cadere giù, ho inchiodato le ruote. Istintivamente ho innestato la retromarcia", racconteràIn un capannone davanti alla futura pila 9 del nuovo ponte,, poi. Subito dopo le campane di tutte le chiese di Genova, insieme alle sirene delle navi in porto e ai i clacson delle auto dei tassisti genovesi fermi nelle piazze, suoneranno a lutto.A parlare saranno anche alcuni dei familiari degli scomparsi.In via 30 giugno ci saranno due maxischermi per dare modo a chiunque voglia partecipare alla commemorazione di assistervi. Gli sfollati del comitato di via Porro si ritroveranno alle 11 sotto il ponte di ferro del Campasso per poi spostarsi nel punto in cui ogni 14 del mese da che è accaduta la tragedia, si rinnova ilI familiari delle vittime si riuniranno anche nel pomeriggio nei pressi del ponte per un momento privato. Ci saranno anche i soccorritori (Vigili del fuoco, Protezione civile, Croce Rossa e forze dell'ordine) ai quali verranno consegnate targhe di ringraziamento."Stringiamoci idealmente insieme per ricordare le persone che hanno perso la vita in quel tragico evento e per sentirci ancora una volta comunità unita, come abbiamo dimostrato in questo anno trascorso" è l'appello lanciato ieri dal sindaco Bucci che ha invitato tutti i genovesi a partecipare alla cerimonia e a osservare un minuto di raccoglimento, ovunque si trovino, nell'ora del crollo.Le loro testimonianze sono state raccolte nelche andrà in onda su Raitre il prossimo 15 settembre. È di ieri la diffusione, da parte deldi unoche dimostrerebbe come la struttura abbia iniziato a deformarsi quattro anni prima del cedimento. Deformazioni che negli ultimi mesi prima del crollo sarebbero aumentate.