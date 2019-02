© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -", così dichiara il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasportirispondendo ad un'interrogazione in merito ai tempi di realizzazione del nuovo Ponte di Genova."Secondo il cronoprogramma del contratto sottoscritto dal Commissario straordinario Bucci e dalle imprese, si stabilisce ae a", continua Rixi in Commissione Ambiente alla Camera.A fare da deterrente contro i ritardi, tranquillizza il viceministro, ci sarebberoed inserite per la prima volta in un contratto di opera pubblica. Queste toccherebbero cifre fino a 202 mila euro al giorno per il ritardo nell'esecuzione proprio per evitare l'allungamento dei tempi e dare certezza del raggiungimento dell'obiettivo nella data prestabilita."Sicuramente è una grande sfida che l'Italia e le imprese coinvolte hanno raccolto e potrà rappresentare un modello anche per il futuro nella realizzazione delle opere pubbliche", conclude Rixi.