Ponte Genova, Bucci: demolizione comincia il 15 dicembre

(Teleborsa) - La demolizione del Ponte Morandi comincerà il 15 dicembre. Lo ha annunciato il sindaco di Genova e commissario alla ricostruzione Marco Bucci durante una intervista a SkyTg24.



"Noi - ha spiegato Bucci - abbiamo un progetto che prevede la partenza delle lettere d'invito, l'elaborazione dei dati e la scelta del progetto entro la fine di novembre. I lavori partiranno non appena il ponte sarà dissequestrato. Appena avremo scelto il progetto lo manderemo immediatamente al procuratore e al gip per includere le loro osservazioni nel progetto e partire. Siamo d'accordo con il procuratore che lavoreremo in questo modo. Il mio piano prevede che il 15 dicembre potranno partire i lavori di demolizione sulla parte ovest".



L'annuncio arriva a tre mesi dal crollo del viadotto autostradale, avvenuto il 14 agosto scorso, che ha causato 43 vittime.