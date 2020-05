Ponte di Genova: collaudo statico della struttura a luglio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nella seconda decade di luglio avverrà. Oggi è stata varata l'ultima sezione della rampa che collega il ponte con l'A7. I lavori per il ponte – almeno per quel che riguarda la parte in acciaio – possono quindi dirsi terminati.Gli ingegneri di Fincantieri Infrastructuredopo che nei scorsi giorni è stato eseguito l'inserimento dell'innesto alla rampa, un'operazione delicata che ha costretto la squadra di tecnici di Fincantieri Infrastructure a considerare la variabile della temperatura. Il ponte, infatti, si era dilatato con il calore 'allungandosi' in corrispondenza dell'innesto.Oraattraverso il fissaggio finale agli appoggi. Al termine di queste lavorazioni è previsto,, che sarà realizzato in tempi ridotti procedendo in continuità partendo da Ponente, con la copertura delle prime 7 campate. Poi si continuerà a levante e alla fine si completeranno le attività con le campate centrali.