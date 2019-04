Ponte del 25 aprile, 9,1 milioni di italiani in viaggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che quest'anno è caduto vicinissimo alle festività pasquali. E' quanto rivelasulla base di una indagine relativa al movimento turistico degli italiani per ponti e festività realizzata da ACS Marketing Solutions.Larispetto allo scorso anno è del. In totale l'indagine stima che fra le festività della Pasqua e quelle dei consueti ponti si muoveranno più di 21 milioni di persone con un giro d'affari di 8,2 miliardi.Di questi nove milioni, un terzo (pari al 37,4% del totale) viaggeràe, mentre(il 39,6% del totale) accoppieranno. Inoltre, cinquecentomila faranno il consueto ponte lungo dal 25 aprile al 1° maggio (5,5%), mentre un milione e seicentomila si godrà vere e poprie ferie da Pasqua al 1° maggio (17,6%).- L'degli intervistati sceglierà(era l'87,3% nel 2018), mentre il 16,9% sceglierà una località estera (contro il 12,5% dello scorso anno). Le mete preferite per i viaggiatori che resteranno in Italia saranno le località di, le, la montagna (12,8%) e, a seguire, i laghi, le località termali e le crociere. Tra coloro che invece si recheranno all'estero, le grandi capitali europee guidano il ranking delle preferenze (63,8%), seguite dalle località marine in generale (13,3%), dalle grandi capitali extraeuropee (12,6%) e dalla montagna (3,8%).– La spesa media pro capite sostenuta per la vacanza (comprensiva di trasporto, alloggio, cibo e divertimenti), sarà pari a(346 euro per le vacanze in Italia e 738 euro per i viaggi all'estero), contro i 358 euro del 2018 con una crescita del– L'alloggio preferito sarà la(29,5% contro il 30% del 2018); segue l'albergo con un 23,3%, le case di proprietà (15,5%) e i bed & breakfast (13,6%).