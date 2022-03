Polymetal, esodo da CdA della società russa. Il titolo rimbalza

(Teleborsa) - Polymetal International, società anglo-russa di estrazione di metalli preziosi, sta sperimentando un esodo di amministratori dal consiglio di amministrazione. Questa mattina ha infatti annunciato che il presidente Ian Cockerill e cinque amministratori indipendenti, Ollie Oliveira, Tracey Kerr, Italia Boninelli, Victor Flores e Andrea Abt, hanno rassegnato le dimissioni con effetto immediato. Non sono stati divulgati altri dettagli. Gli unici amministratori rimasti sono ora l'amministratore non esecutivo indipendente Giacomo Baizini, l'amministratore non esecutivo non indipendente Konstantin Yanakov e l'amministratore delegato Vitaly Nesis (esecutivo).

Questa mattina il London Stock Exchange ha annullato le negoziazioni sulle azioni Polymetal International per un periodo di circa 20 minuti (dalle 08:41 alle 09:02) a seguito di un'impennata improvvisa che ha fatto salire alle stelle il prezzo delle azioni. La settimana scorsa il titolo era stato eliminato dall'indice FTSE 100 a causa del crollo delle ultime settimane, venendo inserito nell'indice FTSE 250.

Ottima la performance di Polymetal International, che si attesta a 204,3 con un aumento del 20,60%. Il titolo ha comunque perso oltre l'85% da inizio anno. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 244,6 e successiva a 319,7. Supporto a 169,5.