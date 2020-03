© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "È in periodi come questo in cui dobbiamo restare a casa per rallentare la diffusione del coronavirus che si rivaluta il lavoro svolto da chi assicura che i generi alimentari e i beni di prima necessità continuino a essere disponibili nei negozi. Immaginiamo tutti, infatti, cosa potrebbe succedere se nei supermercati non si trovasse più da mangiare. È quanto affermacommentandoUna realtà che – come sottolinea Gosso – si trova attualmenteDall'inizio dell'emergenza sanitaria il, ha trasportatodi farmaci e materiale medico sanitario, latte, zucchero, cereali, prodotti agroalimentari e ittici, acqua minerale e bevande, strumentazioni per l'impiantistica e le riparazioni, pellet per riscaldamento domestico, ricambi, elettronica di consumo, apparecchi per l'illuminazione, vestiario tecnico e carburante per le Forze dell'ordine e l'esercito. "Lo stiamo facendo con grande senso di responsabilità e attuando tutte le prescrizioni previste dalle disposizioni del Governo e dal Gruppo Ferrovie dello Stato in modo che tutti i nostri dipendenti possano svolgere il loro lavoro con la massima sicurezza. Mercitalia – sottolinea l'Ad – sta trasportando tantissimi prodotti alimentari che finiscono sulle nostre tavole quotidianamente. Inoltre contribuiamo a fare in modo che il nostro Esercito e le nostre Forze dell'ordine possano ricevere i materiali e i mezzi che gli servono per supportare i cittadini in questq fase di emergenza. Stiamo avendo un ruolo centrale in questo periodo proprio perché siamo soprattutto ferrovie eÈ più sicura perché minimizza il numero di persone coinvolte per tonnelata/chilometro di merce trasportata. Desidero quindi – ha concluso Gosso – davvero ringraziare tutti i miei collaboratori del Polo Mercitalia che con coraggio e senso di responsabilità stanno svolgendo un servizio così importante per il Paese prima ancora che per la nostra azienda. Esprimo grande riconoscenza anche ai colleghi del Gruppo Ferrovie dello Stato per il prezioso supporto che ci stanno dando in questa delicata fase".