Il ministro Centinaio a Vercelli per incontrare i produttori di riso

Gian Marco Centinaio, ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, è atteso domenica mattina a Vercelli per parlare dei dazi sul riso proveniente da Cambogia e Myanmar. Ad annunciarlo il parlamentare della Lega Paolo Tiramani. Centinaio parlerà di fronte alle organizzazioni sindacali e ai risicoltori della recente decisione della Commissione Europea di reintrodurre i dazi doganali per il prodotto importato dai due Paesi del sud est asiatico, che entreranno in vigore da domani.





LA CLAUSOLA

Ieri, dopo la decisione della Commissione sul ripristino della clausola di salvaguardia, Centinaio aveva espresso soddisfazione per il risultato ottenuto: «Possiamo finalmente dire che inizia una nuova fase per l'intero comparto, dopo anni di denunce e proteste - ha dichiarato il ministro -. Tutelare i nostri prodotti e il reddito dei nostri risicoltori vuol dire anche questo». Ancora in fase di definizione il programma della visita di Centinaio a Vercelli.

