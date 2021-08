Poligrafica San Faustino, esercitato diritto recesso sul 28,39% del capitale

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Poligrafica S. Faustino, in relazione al diritto di recesso inerente alla delibera assembleare di fusione per incorporazione in Campi, rende noto che, sulla base delle comunicazioni pervenute, il Diritto di Recesso è stato validamente esercitato per 318.973 azioni (pari al 28,39% circa del relativo capitale sociale) per un complessivo controvalore di liquidazione pari a circa 2,2 milioni di euro.



Le azioni in relazione alle quali è stato validamente esercitato il Diritto di Recesso sono offerte in opzione ed in prelazione a tutti gli azionisti. I diritti di opzione e prelazione saranno esercitabili da parte degli azionisti aventi diritto a partire dal giorno 23 agosto ed entro il giorno 22 settembre.



Le Azioni Oggetto di Recesso sono offerte in opzione ai possessori di azioni PSF, in proporzione al numero di azioni di PSF possedute secondo un rapporto di 0,4301106 Azioni Oggetto di Recesso per ogni 1 Azione PSF posseduta. Il prezzo al quale sono offerte in opzione le Azioni Oggetto di Recesso è pari ad 6,96 euro per azione, corrispondente al Valore di Liquidazione delle stesse.



