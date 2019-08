Poligrafica S. Faustino chiude primo semestre con risultati in crescita

(Teleborsa) - Poligrafica S. Faustino, società quotata sul segmento STAR di Borsa, chiude il primo semestre con un utile netto di 0,55 milioni di euro, in crescita rispetto ai 0,26 milioni al 30 giugno 2018.



I ricavi delle vendite sono pari a 27 milioni, in crescita del 9,4% rispetto al primo semestre 2018 (24,67 milioni), mentre l'EBITDA è pari a 1,8 milioni, in crescita rispetto al pari periodo del 2018 (956 migliaia) e l' EBIT a 0,82 milioni (0,5 milioni nel primo semestre 2018).



La Posizione Finanziaria Netta è pari a 8,26 milioni, in linea rispetto ad Euro 8,23 milioni al 31 marzo 2019.









