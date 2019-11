(Teleborsa) - Poligrafica S. Faustino ha finalizzato la cessione alla 19ADV, attiva nel settore della multicanalità, del ramo d'azienda "Digital Marketing Agency", considerata attività non strategica per il gruppo.



Il controvalore dell'operazione è pari a 300.000 euro e verrà regolato per cassa.



