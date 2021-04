20 Aprile 2021

(Teleborsa) - Poke House, azienda fondata a Milano nel 2018 specializzata in poke, ha chiuso un round da 20 milioni di euro guidato da Eulero Capital, con il sostegno di FG2 Capital e il reinvestimento di Milano Investment Partners SGR (MIP). Meno di un anno fa la startup del food, lanciata da Matteo Pichi (ex country manager di Glovo per l'Italia) e Vittoria Zanetti, aveva chiuso un aumento di capitale da 5 milioni di euro guidato da MIP e oggi ha una valutazione di 100 milioni di euro.

Poke House gestisce oggi, direttamente o tramite fanchise, 30 negozi tra Italia, Portogallo e Spagna, un team di più di 400 persone e si aspetta un fatturato 2021 da oltre 40 milioni di euro. La società ha beneficiato del boom del food delivery in quanto le ciotole contenenti il poke - piatto della cucina hawaiana che consiste in un mix di proteine (principalmente pesce crudo), verdura e salse - sono facilmente trasportabili e adatte anche a chi punta a una cucina salutare o chi ordina un pranzo in ufficio.

I proventi del round, viene spiegato in una nota, serviranno a sostenere il piano di sviluppo ed espansione di Poke House: è in programma l'apertura di 200 nuovi ristoranti non solo nei paesi attualmente coperti, ma anche in Francia e Regno Unito dove sono previste ulteriori House prima dell'estate. "Abbiamo imparato a conoscere i nostri clienti e fare tesoro dei loro feedback. Credo che questo, oltre al nostro approccio perennemente da startup, sia il segreto dietro il successo di Poke House, che ci ha permesso di conquistare e, nel caso di MIP, confermare la fiducia degli investitori", ha detto il co-founder e CEO Matteo Pichi.

"Il modello di business di Poke House cavalca alcune tra le principali tendenze del settore food - ha aggiunto Gianfranco Burei, socio fondatore di Eulero Capital - Siamo entusiasti di essere partner di Poke House in un progetto innovativo e proiettato al futuro, in linea con la nostra strategia di investimento alla ricerca di aziende inserite nei macro-trend che caratterizzeranno l'evoluzione economica, tecnologica e sociale dei prossimi anni".