Poco slancio per i Futures usa

(Teleborsa) - Manca poco all'Opening Bell e i Futures sui principali indici americani sembrano presagire una giornata senza troppi slanci per il mercato di Wall Street.



A frenare le contrattazioni, oltre all'attesa per la risoluzione delle contrattazioni commerciali Usa-Cina e le dichiarazioni del governo di Pechino che ha rivisto al ribasso gli obiettivi di crescita per il 2019, anche la pubblicazione dei dati macro su PMI servizi e composito, dell'Ism non manifatturiero e della vendita di nuove case previsti per le 15.45 e le 16.00 di oggi (ora italiana).



A causa di questi elementi di instabilità il future sul Dow Jones conquista a malapena lo 0,11% attestandosi a 25.843 punti base, quello sul Nasdaq fatica a raggiungere lo 0,18% a 7.158,50 punti e quello sullo S&P 500 si eleva dello 0,15% toccando i 2.795,75 punti base.





