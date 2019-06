Poco mosso l'azionario europeo. In lieve calo Piazza Affari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, conappesantita dallo stacco del dividendo da parte di 15 società, di cui 7 big del paniere FTSE MIB., con l'indice IFO tedesco che segnala un peggioramento delle condizioni economiche in Germania nel mese di giugno.L'Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,24%. L'Oro continua gli scambi a 1.415,6 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,17%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil) a 56,86 dollari per barile, in calo dello 0,99%.Invariato lo spread, che si posiziona a +244 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,13%.pensosa Francoforte, con un calo frazionale dello 0,53%, senza spunti Londra, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma Parigi, che segna un quasi nulla di fatto., interrompendo la serie di cinque rialzi consecutivi iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea il FTSE Italia All-Share, che chiude sotto i livelli della vigilia a 23.212 punti. In ribasso il FTSE Italia Mid Cap (-0,8%), come il FTSE Italia Star (-0,7%).Alla chiusura di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 3,99 miliardi di euro, con un incremento del 45,47%, rispetto ai precedenti 2,74 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,98 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,6 miliardi, mentre i contratti si sono attestati a 258.245, rispetto ai precedenti 254.199.Su 216 titoli trattati in Borsa di Milano, 134 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 68. Invariate le rimanenti 14 azioni.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore alimentare, con un +2,38% sul precedente.Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori vendite al dettaglio (-2,01%), chimico (-1,56%) e materie prime (-1,51%).Tra idi Milano, in evidenza Leonardo (+2,68%), Campari (+2,62%), Atlantia (+2,10%) e Juventus (+1,83%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Recordati, che ha terminato le contrattazioni a -3,16%.Tonfo di Telecom Italia, che mostra una caduta del 2,18%.Spicca la prestazione negativa di UBI Banca, che scende del 2,01%.Unicredit scende dell'1,66%.Tra i, IMA (+2,33%), Banca Mediolanum (+2,29%), Falck Renewables (+2,27%) e Gima TT (+1,98%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Biesse, che ha chiuso a -21,73%.Lettera su Tod's, che registra un importante calo del 5,04%.Affonda Danieli, con un ribasso del 3,48%.Crolla ERG, con una flessione del 3,40%.